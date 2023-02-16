Россияне сбрасывают воду из Каховского водохранилища - какие угрозы для Украины

Россияне умышленно спускают воду из Каховского водохранилища

Оккупанты ежедневно спускают сотни миллионов кубических метров воды из Каховского водохранилища. Серьезно будет страдать сельское хозяйство, урожай и, конечно же, водоснабжение людей.

И это будет не в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году. Ведь к Каховскому водохранилищу привязаны все оросительные системы юга. Не исключено, что под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но несколько миллионов.

Об этом Новини.LIVE рассказал Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН.

Оккупанты хотят сделать жизнь украинцев невыносимой

На заседании правительства во вторник 14 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне умышленно спускают воду с Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, которые получают воду из Днепра, доступ к ней. То есть они пытаются сделать жизнь украинцев еще более невыносимой.

Фото: Maxar Technologies

"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к ней", — добавил Шмыгаль.

Но это не самая большая проблема. Большая угроза атомная, поскольку снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

Уровень воды в Каховском водохранилище в 2022 году

Уровень воды в Каховском водохранилище в 2023 году

"Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам. Обращаюсь к международным партнерам и подчеркиваю: иначе мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные моменты для всего континента", — подчеркнул премьер-министр.

Под угрозой миллионы людей и не только в Украине

Все именно так и будет, подтверждает в комментарии Новини.LIVE Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН. По его словам, к бассейну Днепра привязаны две трети промышленного комплекса и две трети населения.

Михаил Яцюк. Фото: ukrinform.ua

Основными регулирующими емкостями в бассейне Днепра есть каскад шести водохранилищ. В них сосредоточено около 44 куб. км воды. Каховское водохранилище является одним из самых больших (почти 18 кубокилометров воды), с которого оккупанты целенаправленно спускают воду. Поэтому весь юг Украины остается без водных ресурсов.

"Данное водохранилище предназначено для орошения юга, Днепропетровщины и Крыма. Оккупанты это понимают и целенаправленно ежедневно спускают с него сотни миллионов метров кубических воды в море. Это будет серьезно влиять на сельское хозяйство, урожаи и, конечно же, на людей. Ведь вода — жизнь человека и основа любой экономики. И поскольку все оросительные системы южной Украины привязаны именно к Каховскому водохранилищу, под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но и несколько миллионов, и эта проблема может появиться не просто в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году", — говорит Яцюк.

Уровень воды в водоемах падает. Фото: Валерий Кеменов / Facebook

Без воды могут оказаться не только люди, но и вся инфраструктура, связанная с водными ресурсами Каховского водохранилища. Пострадают области экономики и не только юг Украины, но и весь Черноморский регион. Это Румыния, Болгария, Турция и даже Грузия, на территорию которых выпадут осадки с остатками различных водоростей и аквакультур.

Продовольственный кризис в мире, будет иметь проблемы с обеспечением собственной продовольственной безопасности. Теплая зима может только усугубить проблему, из-за чего в общем придется бороться за каждый кубический метр воды.

Как же изменить риски водной катастрофы

По словам Яцюка, для того чтобы не пострадал весь комплекс, который привязан к Каховскому водохранилищу, туда должна попадать вода. Но если Украина будет пополнять его из других водохранилищ, автоматически ограничатся привязанные к ним ресурсы и отрасли экономики. То же Кременчугское водохранилище и Киевское.

Тогда под угрозой дефицита воды окажутся киевляне и местное отраслевое производство. А это уже те же 70% потребителей, о которых и говорил Шмыгаль на заседании правительства.

"Если спустят воду из других водохранилищ, их потребителям должны предоставить альтернативу. Поскольку это будет прямая угроза ведению сельского хозяйства, мы должны знать, какие культуры сеять, чтобы не потерять объем производства. Не исключено, что сельхозпроизводителям в определенной степени придется перепрофилироваться. Например, переключиться на другие по сухостойкости или вообще на другие сорта, которые при отсутствии орошения, могли бы дать нам урожай", — подытожил Яцюк.

Каховское водохранилище находится на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей Украины. Введено в эксплуатацию в 1956 году. Это гидроузел Каховской ГЭС, который находится в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Каховская ГЭС. Фото: Липунов Дмитрий / Wikimedia commons

Водохранилище используется для снабжения питьевой и поливной водой некоторых частей южных областей Украины. Спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.