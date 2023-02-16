Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы arrow

Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

16 февраля 2023 04:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россияне сбрасывают воду из Каховского водохранилища - какие угрозы для Украины
Россияне умышленно спускают воду из Каховского водохранилища
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Оккупанты ежедневно спускают сотни миллионов кубических метров воды из Каховского водохранилища. Серьезно будет страдать сельское хозяйство, урожай и, конечно же, водоснабжение людей.

И это будет не в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году. Ведь к Каховскому водохранилищу привязаны все оросительные системы юга. Не исключено, что под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но несколько миллионов.

Читайте также:

Об этом Новини.LIVE рассказал Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН.

Оккупанты хотят сделать жизнь украинцев невыносимой

На заседании правительства во вторник 14 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне умышленно спускают воду с Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, которые получают воду из Днепра, доступ к ней. То есть они пытаются сделать жизнь украинцев еще более невыносимой.

каховське водосховище
Фото: Maxar Technologies

"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к ней", — добавил Шмыгаль.

Но это не самая большая проблема. Большая угроза атомная, поскольку снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

 

каховське водосховище
Уровень воды в Каховском водохранилище в 2022 году
каховське водосховище
Уровень воды в Каховском водохранилище в 2023 году

"Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам. Обращаюсь к международным партнерам и подчеркиваю: иначе мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные моменты для всего континента", — подчеркнул премьер-министр.

Под угрозой миллионы людей и не только в Украине

Все именно так и будет, подтверждает в комментарии Новини.LIVE Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН. По его словам, к бассейну Днепра привязаны две трети промышленного комплекса и две трети населения.

Михайло Яцюк
Михаил Яцюк. Фото: ukrinform.ua

Основными регулирующими емкостями в бассейне Днепра есть каскад шести водохранилищ. В них сосредоточено около 44 куб. км воды. Каховское водохранилище является одним из самых больших (почти 18 кубокилометров воды), с которого оккупанты целенаправленно спускают воду. Поэтому весь юг Украины остается без водных ресурсов.

"Данное водохранилище предназначено для орошения юга, Днепропетровщины и Крыма. Оккупанты это понимают и целенаправленно ежедневно спускают с него сотни миллионов метров кубических воды в море. Это будет серьезно влиять на сельское хозяйство, урожаи и, конечно же, на людей. Ведь вода — жизнь человека и основа любой экономики. И поскольку все оросительные системы южной Украины привязаны именно к Каховскому водохранилищу, под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но и несколько миллионов, и эта проблема может появиться не просто в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году", — говорит Яцюк.

рівень води в Дніпрі
Уровень воды в водоемах падает. Фото: Валерий Кеменов / Facebook

Без воды могут оказаться не только люди, но и вся инфраструктура, связанная с водными ресурсами Каховского водохранилища. Пострадают области экономики и не только юг Украины, но и весь Черноморский регион. Это Румыния, Болгария, Турция и даже Грузия, на территорию которых выпадут осадки с остатками различных водоростей и аквакультур.

Продовольственный кризис в мире, будет иметь проблемы с обеспечением собственной продовольственной безопасности. Теплая зима может только усугубить проблему, из-за чего в общем придется бороться за каждый кубический метр воды.

Как же изменить риски водной катастрофы

По словам Яцюка, для того чтобы не пострадал весь комплекс, который привязан к Каховскому водохранилищу, туда должна попадать вода. Но если Украина будет пополнять его из других водохранилищ, автоматически ограничатся привязанные к ним ресурсы и отрасли экономики. То же Кременчугское водохранилище и Киевское.

Тогда под угрозой дефицита воды окажутся киевляне и местное отраслевое производство. А это уже те же 70% потребителей, о которых и говорил Шмыгаль на заседании правительства.

"Если спустят воду из других водохранилищ, их потребителям должны предоставить альтернативу. Поскольку это будет прямая угроза ведению сельского хозяйства, мы должны знать, какие культуры сеять, чтобы не потерять объем производства. Не исключено, что сельхозпроизводителям в определенной степени придется перепрофилироваться. Например, переключиться на другие по сухостойкости или вообще на другие сорта, которые при отсутствии орошения, могли бы дать нам урожай", — подытожил Яцюк.

Каховское водохранилище находится на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей Украины. Введено в эксплуатацию в 1956 году. Это гидроузел Каховской ГЭС, который находится в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Каховська ГЕС
Каховская ГЭС. Фото: Липунов Дмитрий / Wikimedia commons

Водохранилище используется для снабжения питьевой и поливной водой некоторых частей южных областей Украины. Спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

01:03 В Киеве постепенно возобновляют работу общественного электротранспорта, — Кличко

23:57 "Боруссия" минимально обыграла в Дортмунде "Челси" в рамках 1/8 Лиги чемпионов

23:51 Президент Всемирного банка в конце июня уйдет в отставку, — Bloomberg

23:31 "Манчестер Сити" выиграл в Лондоне и догнал "Арсенал" в турнирной таблице

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:13 Повышение тарифов на коммуналку весной: что говорят эксперты

22:55 В Укрэнерго рассказали, где завтра не будут выключать свет

22:39 Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

22:18 Путину не удастся втянуть США в войну, — Остин

22:04 В Покровске завершили спасательную операцию на месте уничтоженного россиянами дома: сколько погибших

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:16 "Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

16:40 В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Новина з відео

13:36 Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Актуальное по теме

None 15 Февраль 19:12

Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

None 15 Февраль 15:58

"Отбили позиции назад": военный рассказал последние новости из Бахмута

None 15 Февраль 14:13

​​Российские власти не верят в победу над Украиной, но готовы продолжать войну, — СМИ

None 15 Февраль 14:06

Почему ВСУ не уходят из Бахмута: военный дал исчерпывающий ответ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB