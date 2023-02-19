Россия блокирует ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС: заявление МИД

ЗАЭС находится под контролем российских военных

Военные россии блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ из Запорожской атомной электростанции. В Украине отмечают, что такие действия являются грубым нарушением международных норм права и призывают мировое сообщество отреагировать.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает блокирование российской федерацией ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию", — говорится в заявлении.

По словам МИДа, этим поступком россия грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности и демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от россии немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС.

В министерстве сообщают, что военные россии несмотря на наличие представителей МАГАТЭ, продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

"Если россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор не известны для Европы", — подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел также призвало международное сообщество и лично генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси противостоять российской агрессии и применить активные действия для того, чтобы прекратить непрерывные преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине, оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни экспертов.

"Призываем международное сообщество принять немедленные шаги для расширения санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики россии. Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с рф в сфере ядерных технологий" ограничение прав и привилегий россии в МАГАТЭ", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний.

Также сообщалось, что на всех четырех атомных электростанциях, которые находятся под контролем Украины, будут постоянно находиться комиссии МАГАТЭ. Иностранные специалисты будут следить за соблюдением ядерной и радиационной безопасности.