Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Россия блокирует ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС: Украина призывает мир к новым санкциям arrow

Россия блокирует ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС: Украина призывает мир к новым санкциям

19 февраля 2023 22:57
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия блокирует ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС: заявление МИД
ЗАЭС находится под контролем российских военных
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Военные россии блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ из Запорожской атомной электростанции. В Украине отмечают, что такие действия являются грубым нарушением международных норм права и призывают мировое сообщество отреагировать.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Читайте также:

Подробности

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает блокирование российской федерацией ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию", — говорится в заявлении.

По словам МИДа, этим поступком россия грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности и демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от россии немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС.

В министерстве сообщают, что военные россии несмотря на наличие представителей МАГАТЭ, продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

"Если россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор не известны для Европы", — подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел также призвало международное сообщество и лично генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси противостоять российской агрессии и применить активные действия для того, чтобы прекратить непрерывные преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине, оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни экспертов.

"Призываем международное сообщество принять немедленные шаги для расширения санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики россии. Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с рф в сфере ядерных технологий" ограничение прав и привилегий россии в МАГАТЭ", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний.

Также сообщалось, что на всех четырех атомных электростанциях, которые находятся под контролем Украины, будут постоянно находиться комиссии МАГАТЭ. Иностранные специалисты будут следить за соблюдением ядерной и радиационной безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:35 Диетологи рассказали, какую пользу может принести человеку отказ от сыра

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

21:55 Google облегчил нагрузку в браузере Chrome: как сэкономить память и энергопотребление

Новина з фото

21:42 В Лондоне стартовала церемония вручения кинопремии BAFTA: первые фото из красной дорожки

21:18 Зеленский ввел санкции на 10 лет против Московской биржи и российских олигархов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:55 Зеленская сказала корейским СМИ, в чем больше всего нуждается Украина

20:26 Дуда рассказал, есть ли "усталость" от украинских беженцев среди поляков

Новина з фото

20:15 Патриотическое оригами: патрульные в Одесской области вместе с детьми отметили День государственного герба Украины

Новина з відео

20:06 Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне

20:00 Лавины и дожди: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды завтра

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

Новина з відео

20:06 Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне

Новина з відео

16:31 Новая "бавовна" в Донецке: зафиксирован "прилет" в здание оккупационной "прокуратуры"

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

Новина з відео

06:15 Первое результативное действие в новом клубе: чем отличился Соболь в "Страсбурге"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:35 "Бавария" уступила и может потерять лидерство в воскресенье: все решило удаление Упамекано

Новина з відео

21:37 Каждый удар по Украине будет иметь конкретные юридические последствия для россии, — Зеленский

Новина з відео

21:26 Зинченко забил дебютный гол в АПЛ: украинец помог "Арсеналу" победить "Астон Виллу"

Новина з відео

20:59 Проверяла, не резиновая ли: в США женщина случайно разбила скульптуру за 42 тыс. долларов

Новина з відео

19:17 Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Актуальное по теме

None 19 Февраль 21:25

Диетологи рассказали, какую пользу может принести человеку отказ от сыра

None 19 Февраль 22:34

Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

None 19 Февраль 22:32

Google облегчил нагрузку в браузере Chrome: как сэкономить память и энергопотребление

None 19 Февраль 22:20

В Лондоне стартовала церемония вручения кинопремии BAFTA: первые фото из красной дорожки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB