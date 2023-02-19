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Росія блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: Україна закликає світ до нових санкцій

19 лютого 2023 22:57
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: заява МЗС
ЗАЕС перебуває під контролем російських військових
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Військові росії блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької атомної електростанції. В Україні наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародних норм права та закликають світову спільноту відреагувати. 

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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Подробиці

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує блокування російською федерацією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію", — йдеться в заяві.

За словами МЗС, цим вчинком росія грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки та демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС.

В міністерстві повідомляють, що військові рф попри наявність представників МАГАТЕ, продовжують активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців.

"Якщо росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи", — наголосили в МЗС.

Міністерство закордонних справ також закликало міжнародну спільноту, та особисто генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі протистояти російській агресії та застосувати активні дії задля того, щоб припинити безперервні злочини РФ проти цивільних ядерних об’єктів в Україн, окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з рф у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв росії в МАГАТЕ", — підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. В санкційний список потрапили 200 компаній.

Також повідомлялося, що на усіх чотирьох атомних електростанціях, які перебувають під контролем України, будуть постійно перебувати комісії МАГАТЕ. Іноземні фахівці будуть слідкувати за дотриманням ядерної та радіаційної безпеки.

 

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