Росатом снизило зарплаты коллаборантам на ЗАЭС

Росатом снизил почти на 50% зарплаты коллаборантам на Запорожской АЭС
Самопровозглашенное руководство ЗАЭС снизило на 45% зарплаты тем сотрудникам, которые подписали контракты с россиянами. Объясняют это тем, что Запорожская АЭС остановлена, ее блоки не эксплуатируются, а потому и все деньги выплачивать не нужно.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
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Снижение зарплаты на ЗАЭС
"Ранее захватчики анонсировали отмену трудового стажа и отпусков, заработанных в украинском ОП ЗАЭС теми работниками, которые перешли на сторону врага. Итак, захватчики не моргнув глазом нарушили свои же обещания, которые давали атомщикам Запорожской станции, переманивая их на сторону рф", — говорится в сообщении.
Также в Энергоатоме сообщили, что отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные выплатой Компанией. В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премиях ко Дню энергетика.
Всем атомщикам — патриотам ЗАЭС будут выплачены дополнительные премии в размере 50% должностного оклада/тарифной ставки с 1 января 2023 года (до этого — с апреля 2022 года — 20%).
Напомним, что россияне продолжают "наводить порядки" на оккупированных территориях. Так, в Энергодаре они создают комиссию для проверки линии электропередач, а в Скадовске проводят перепись и конфискуют имущество.