Росатом снизило зарплаты коллаборантам на ЗАЭС

Оккупанты на ЗАЭС

Самопровозглашенное руководство ЗАЭС снизило на 45% зарплаты тем сотрудникам, которые подписали контракты с россиянами. Объясняют это тем, что Запорожская АЭС остановлена, ее блоки не эксплуатируются, а потому и все деньги выплачивать не нужно.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Снижение зарплаты на ЗАЭС

"Ранее захватчики анонсировали отмену трудового стажа и отпусков, заработанных в украинском ОП ЗАЭС теми работниками, которые перешли на сторону врага. Итак, захватчики не моргнув глазом нарушили свои же обещания, которые давали атомщикам Запорожской станции, переманивая их на сторону рф", — говорится в сообщении.

Также в Энергоатоме сообщили, что отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные выплатой Компанией. В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премиях ко Дню энергетика.

Всем атомщикам — патриотам ЗАЭС будут выплачены дополнительные премии в размере 50% должностного оклада/тарифной ставки с 1 января 2023 года (до этого — с апреля 2022 года — 20%).

Напомним, что россияне продолжают "наводить порядки" на оккупированных территориях. Так, в Энергодаре они создают комиссию для проверки линии электропередач, а в Скадовске проводят перепись и конфискуют имущество.