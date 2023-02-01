Росатом знизило зарплати колаборантам на ЗАЕС

Окупанти на ЗАЕС

Самопроголошене керівництво ЗАЕС знизило на 45% зарплати тим працівникам, які підписали контракти із росіянами. Пояснюють це тим, що Запорізька АЕС зупинена, її блоки не експлуатуються, а тому всі гроші виплачувати не потрібно.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Зниження зарплати на ЗАЕС

"Раніше загарбники анонсували скасування трудового стажу та відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік ворога. Отже, загарбники не моргнувши порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік", — у повідомленні.

Також в Енергоатомі повідомили, що відважний персонал Запорізької АЕС, який за умов окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплатою компанією. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика.

Всім атомникам — патріотам ЗАЕС буде виплачено додаткові премії у розмірі 50% посадового окладу/тарифної ставки з 1 січня 2023 року (до цього — з квітня 2022 року — 20%).

Нагадаємо, що росіяни продовжують "наводити порядки" на окупованих територіях. Так, в Енергодарі вони створюють комісію для перевірки лінії електропередач, а в Скадовську проводять перепис та конфіскують майно.