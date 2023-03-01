Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоен обстрелами Запорожской АЭС

Риск для всего мира: в МАГАТЭ обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС
Представители МАГАТЭ рассказали о новых взрывах вблизи Запорожской АЭС. Международные наблюдатели зафиксировали звуки артиллерийских обстрелов и детонацию.
Об этом идет речь на официальном сайте организации.
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Ядерная опасность
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС наблюдатели продолжают фиксировать звуки обстрелов и взрывов. Следовательно, эксперты доложили, что за 27 февраля днем было слышно около 20 детонаций.
"Это тревожная тенденция, демонстрирующая неотложность и важность создания на Запорожской атомной электростанции охранной зоны ядерной безопасности", — сказал Гросси.
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность из-за задержки в ротации группы экспертов, которые сейчас находятся на площадке Запорожской АЭС.
Также в организации рассказали, как 25 февраля одна из резервных линий электропередач напряжением 330 киловольтов была отключена из-за активизации военных действий. Однако уже на следующий день работу возобновили.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты начали брать на работу на ЗАЭС людей без образования и опыта.