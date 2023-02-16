Росія змінила тактику масованих ракетних атак на Україну

РФ змінила тактику масованих ракетних атак на Україну, — Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія змінила тактику масованих атак на Україну. Тепер окупанти використовують фальш-цілі.
Про це Єрмак написав у Telegram.
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Зміна масованих атак
За словами глави ОП, росіяни вночі запускали БпЛА та ракети. Внаслідок атаки потрапляння на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралося з більшістю ворожих ракет та БпЛА", — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по території України. Було вражено один з об'єктів критичної інфраструктури у Львівській області.
Причиною називають пуски ракет Х-22 із району Азовського моря. У кількох областях по російських ракетах успішно відпрацювала українська система ППО.
Одна із ракет долетіла до Львівської області, де потрапила в об'єкт критичної інфраструктури. За інформацією голови Львівської ОВА, обійшлося без жертв та постраждалих. На місці влучення почалася пожежа, яка була оперативно загашена.
Керівник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк зазначив, що влучення зафіксовано на території Дрогобицького району.