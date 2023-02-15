РФ собирает авиацию на границе с Украиной для нового наступления

Самолеты рф

Западная разведка сообщает, что рф собирает авиацию на границе с Украиной. Это свидетельствует о том, что рф готовится задействовать свои самолеты и вертолеты в войне для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

Об этом пишет Financial Times.

Авиация на границе с Украиной

По словам западных официальных лиц, страх перед надвижением воздушной войны в Украине побуждал союзников к приоритетным поставкам средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов Киеву, чтобы ответить на изменение подхода москвы, поскольку продолжающаяся почти год война вступает в новую фазу.

Также по словам чиновников, россия накапливает самолеты и вертолеты возле границы с Украиной.

По словам министра обороны США Ллойда Остина есть угроза, которую составляют значительные военно-воздушные силы рф.

"Он очень четко дал понять, что у нас есть короткий промежуток времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности", — сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

С первых недель войны рф экономно использовала свои значительные военно-воздушные силы, полагаясь на ракеты дальнего радиуса действия, артиллерию и сухопутные войска. В свою очередь аналитики предполагали, что это могло произойти из-за опасений рф, что украинские системы противовоздушной обороны представляют угрозу для российских самолетов или из-за того, что ее флот находится в плохом состоянии. Впрочем, оценки разведки указывают на то, что российские военно-воздушные цели хорошо сохранились.

Напомним, что нынешнюю активизацию российских оккупационных войск в Донбассе нельзя сравнить с прошлогодним началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.