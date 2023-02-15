РФ збирає авіацію на кордоні з Україною для нового наступу, — Financial Times
Західна розвідка повідомляє, що рф збирає авіацію на кордоні з Україною. Це свідчить про те, що рф готується залучити свої літаки і вертольоти у війні для підтримки пробуксовуючого наземного наступу.
Про це пише Financial Times.
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Авіація на кордоні з Україною
За словами західних офіційних осіб, страх перед насувом повітряної війни в Україні спонукав союзників до пріоритетних постачань засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів Києву, щоб відповісти на зміну підходу москви, оскільки війна, що триває майже рік, вступає в нову фазу.
Також за словами чиновників, росія накопичує літаки та гелікоптери біля кордону з Україною.
За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, є загроза, яку складають значні військово-повітряні сили росії.
"Він дуже чітко дав зрозуміти, що ми маємо короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що в них достатньо специфічні потреби", — сказав високопосадовець адміністрації США.
З перших тижнів війни росія економно використовувала свої значні військово-повітряні сили, покладаючись на ракети далекого радіусу дії, артилерію і сухопутні війська. Своєю чергою аналітики припускали, що це могло статися через побоювання росії, що українські системи протиповітряної оборони становлять загрозу для російських літаків або через те, що її флот перебуває в поганому стані. Проте оцінки розвідки вказують на те, що російські військово-повітряні цілі добре збереглися.
Нагадаємо, що нинішню активізацію російських окупаційних військ на Донбасі не можна порівняти з торішнім початком війни. Але це не означає, що загарбники припинять спроби захопити Україну.