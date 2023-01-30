РФ предупредила США о завершении контроля над ядерным вооружением, — Reuters
Россия предупредила США о завершении в 2026 году ядерного контроля. Вашингтон дал понять, что хочет заключить последующее соглашение с россией.
Об этом пишет Reuters.
-
Лидер сборной Англии готовится к переезду в Италию: ему предложили выгодные условия
-
Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции
-
Терроризировали жителей Одесской области: СБУ обезвредила преступную группировку
-
В Киевской области пьяный водитель на автомобиле влетел в колесоотбойник
-
В Киеве возобновляют движение электротранспорта: где заработают трамваи
-
В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов
-
От Чехии на "Евровидение" хочет поехать группа с россиянкой в составе: о чем их песня
-
Битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне, — СМИ
-
Роковое развлечение: в Одессе погиб подросток из-за поражения током
-
Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали
Ядерный контроль
Москва не исключает отсутствие договора о контроле над ядерным вооружением после 2026 года.
"Это вполне возможный сценарий", — сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Также он сказал, что США в последние годы игнорировали интересы рф и демонтировали большую часть. Его слова представляют собой предупреждение Вашингтону о том, что его продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к срыву последнего крупного двустороннего договора с Россией о контроле над вооружениями после окончания холодной войны.
"Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, находится в заложниках линии США на нанесение рф стратегического поражения", — дополнил Рябков и добавил, что рф будет сопротивляться этому.
Российско-американские переговоры о возобновлении инспекций в рамках нового договора СНВ были сорваны в последний момент в ноябре 2022 года. Стороны не договорились о сроках новых переговоров.
Россия и Соединенные Штаты, которые во время холодной войны были связаны клубком соглашений о контроле над вооружениями, до сих пор вместе владеют около 90% мировых ядерных боеголовок.
Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева. По его словам, риск применения ядерного оружия рф невелик, но сама риторика кремля опасна.