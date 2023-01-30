Ядерное вооружение рф

Россия предупредила США о завершении в 2026 году ядерного контроля. Вашингтон дал понять, что хочет заключить последующее соглашение с россией.

Об этом пишет Reuters.

Ядерный контроль

Москва не исключает отсутствие договора о контроле над ядерным вооружением после 2026 года.

"Это вполне возможный сценарий", — сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Также он сказал, что США в последние годы игнорировали интересы рф и демонтировали большую часть. Его слова представляют собой предупреждение Вашингтону о том, что его продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к срыву последнего крупного двустороннего договора с Россией о контроле над вооружениями после окончания холодной войны.

"Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, находится в заложниках линии США на нанесение рф стратегического поражения", — дополнил Рябков и добавил, что рф будет сопротивляться этому.

Российско-американские переговоры о возобновлении инспекций в рамках нового договора СНВ были сорваны в последний момент в ноябре 2022 года. Стороны не договорились о сроках новых переговоров.

Россия и Соединенные Штаты, которые во время холодной войны были связаны клубком соглашений о контроле над вооружениями, до сих пор вместе владеют около 90% мировых ядерных боеголовок.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева. По его словам, риск применения ядерного оружия рф невелик, но сама риторика кремля опасна.