Ядерне озброєння рф

Росія попередила США про завершення у 2026 році ядерного контролю. Вашингтон дав зрозуміти, що хоче укласти подальшу угоду з росією.

Про це пише Reuters.

Ядерний контроль

Москва не відкидає відсутність договору про контроль над ядерним озброєнням після 2026 року.

"Це цілком можливий сценарій", — сказав заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Також він сказав, що США останніми роками ігнорували інтереси рф і демонтували більшу частину. Його слова являють собою попередження Вашингтону про те, що його військова підтримка України, що триває, може призвести до зриву останнього великого двостороннього договору з росією про контроль над озброєннями після закінчення холодної війни.

"Вся ситуація у сфері безпеки, включаючи контроль над озброєннями, перебуває в заручниках лінії США на завдання рф стратегічної поразки", — додав Рябков і додав, що росія буде чинити опір цьому.

Російсько-американські переговори про поновлення інспекцій у рамках нового договору СНО було зірвано в останній момент у листопаді 2022 року. Сторони не домовилися щодо термінів нових переговорів.

Росія та Сполучені Штати, які під час холодної війни були пов'язані клубком угод про контроль над озброєннями, досі разом володіють близько 90% світових ядерних боєголовок.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав членів оборонного альянсу посилити підтримку Києва. За його словами, ризик застосування ядерної зброї рф невеликий, але сама риторика кремля небезпечна.