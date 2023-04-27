РФ может попытаться использовать призывников для операций в Нагорном Карабахе, — ISW

Призывники Российской Федерации готовятся к дислокации. Фото: РосСМИ

Президент России Владимир Путин 26 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кремль, вероятно, пытается заверить Армению, что она надежный партнер, несмотря на то, что война в Украине ограничивает способность России играть большую роль в посредничестве в нагорно-карабахском конфликте.

Об этом информирует ISW.

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Владимир Путин 26 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В короткой зачитывании Кремля для разговора призвали к строгому выполнению договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, учитывая рост напряженности в Лачинском коридоре.

Отмечается, что 26 апреля Министерство обороны России объявило, что заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов стал новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе и будет контролировать операции на 30 наблюдательных постах, действующих российскими силами в этом районе. Минобороны РФ, вероятно, объявило о назначении, чтобы сигнализировать Армению о готовности пойти навстречу России.

Призывники для миротворческих операций

Западные исследователи отметили, что Кремль может попытаться использовать призывников для проведения миротворческих операций в Нагорном Карабахе и сохранения отношений с Арменией и другими государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее эксперты ISW оценивали, что передислокация Россией частей ее миротворческих сил из Нагорного Карабаха в Украину, вероятно, ослабит влияние России на Армению.

В декабре 2022 года Пашинян обвинил российские миротворческие силы в невыполнении своих обязательств и 16 марта 2023 заявил, что Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН (СБ ООН), если Россия не сможет выполнить соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

"Усилия РФ, вероятно, не смогут убедить Армению в том, что она будет выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня, и потенциальная неспособность России сделать это может серьезно ухудшить ее позиции в других государствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в своде ISW.

4 апреля Госдума РФ одобрила первый проект закона, разрешающий всем российским персоналом, включая призывников, для участия в российских миротворческих операциях, вероятно, с целью отправки призывников для поддержки миротворческих операций в Нагорном Карабахе.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 24 апреля заявил, что Кремль принял решение заменить российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе контингентом срочной службы. Однако эксперты ISW не наблюдают визуального подтверждения того, что российские призывники служат в Нагорном-Карабасе.

Напомним, что военное командование России частично наладило напряженные отношения с Пригожиным с начала апреля. Все для того, чтобы с помощью российского информационного пространства вынудить Путина завершить наступательные операции.