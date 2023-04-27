РФ може спробувати використати призовників для операцій у Нагірному Карабасі, — ISW

Призовники Російської Федерації готуються до дислокації. Фото: РосЗМІ

Президент Росії Володимир Путін 26 квітня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Кремль, ймовірно, намагається запевнити Вірменію, що вона є надійним партнером, попри те, що війна в Україні обмежує здатність Росії відігравати більшу роль у посередництві в нагірно-карабахському конфлікті.

Про це інформує ISW.

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Операція у Нагірному Карабасі

Володимир Путін 26 квітня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Вони обговорили розвиток ситуації навколо Нагірного Карабаху. У короткому зачитуванні Кремля для розмови закликали до суворого виконання домовленостей лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану з огляду на зростання напруженості в Лачинському коридорі.

Зазначається, що 26 квітня Міністерство оборони Росії оголосило, що заступник головнокомандувача Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Ленцов став новим командувачем російським миротворчим контингентом у Нагірному Карабасі та буде контролювати операції на 30 спостережних постах, які російські сили діють у цьому районі. Міноборони РФ, ймовірно, оголосило про призначення, щоб сигналізувати Вірменії про готовність піти назустріч Росії.

Призовники для миротворчих операцій

Західні дослідники зазначили, що Кремль може спробувати використати призовників для проведення миротворчих операцій у Нагірному Карабасі та збереження відносин з Вірменією та іншими державами-членами Організації Договору про колективну безпеку. Раніше експерти ISW оцінювали, що передислокація Росією частин її миротворчих сил з Нагірного Карабаху в Україну, ймовірно, послабить вплив Росії на Вірменію.

У грудні 2022 року Пашинян звинуватив російські миротворчі сили в невиконанні своїх зобов’язань і 16 березня 2023 року заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН (РБ ООН), якщо Росія не зможе виконати угоду про припинення вогню від 9 листопада 2020 року.

"Зусилля РФ, ймовірно, не зможуть переконати Вірменію в тому, що вона виконуватиме свої зобов’язання за угодою про припинення вогню, і потенційна неспроможність Росії зробити це може серйозно погіршити її позиції в інших державах-членах Організації Договору про колективну безпеку", — йдеться у зведенні ISW.

4 квітня Держдума РФ схвалила перший проєкт закону, який дозволяє всім російським персоналом, включаючи призовників, для участі в російських миротворчих операціях, ймовірно, з метою відправки призовників для підтримки миротворчих операцій у Нагірному Карабасі.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 24 квітня заявив, що Кремль прийняв рішення замінити російський миротворчий контингент у Нагірному Карабасі на контингент строкової служби. Однак експерти ISW не спостерігає візуального підтвердження того, що російські призовники служать у Нагірному-Карабасі.

Нагадаємо, що військове командування Росії частково налагодило напружені стосунки з Пригожиним з початку квітня. Усе задля того, аби за допомогою російського інформаційного простору змусити Путіна завершити наступальні операції.