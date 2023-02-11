РФ и Беларусь имитируют вылеты истребителей

Истребитель МиГ-31К

РФ и Беларусь начали имитировать вылеты истребителей МиГ-31К. Такой самолет является вероятным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал" и взлет такого истребителя является причиной тревог в Украине.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Вылеты истребителей

В сообщении говорится, что вчера, во второй половине дня, были два групповых вылетов авиации ВКС рф с аэродрома Мачулищи в 13:00 и 16:00 часов.

"Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное — они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МиГи улетели в рф или упали в болото, но ситуация иная", — говорится в сообщении.

Мониторинговая группа уточняет, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50.

"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей, на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, очень вероятно, цель была сымитировать взлёт МиГ-31К при взлёте стандартного истребителя типа Су", — уточняет Беларуські Гаюн.

Напомним, что российские оккупационные войска после проведения учений в период с 16 января по 1 февраля оставили на территории Республики Беларусь свою авиацию так же, как и год назад перед полномасштабным вторжением в Украину. Это может свидетельствовать о планах врага в случае необходимости применить ее против Украины.