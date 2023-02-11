РФ та Білорусь імітують вильоти винищувачів

Винищувач МіГ-31К

РФ та Білорусь почали імітувати вильоти винищувачів МіГ-31К. Такий літак є ймовірним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", і зліт такого винищувача є причиною тривог в Україні.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Вильоти винищувачів

У повідомленні йдеться, що вчора, в другій половині дня, були два групові вильоти авіації ВКС рф з аеродрому Мачуліщі о 13:00 і 16:00 годині.

"Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше — вони не повернулися в Мачулищі). Можна було подумати, що МіГи полетіли у рф або впали в болото, але ситуація інша", — йдеться в повідомленні.

Моніторингова група уточнює, що вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому Мачуліщі, і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.

"Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", — уточнює Білорускі Гаюн.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська після проведення навчань у період з 16 січня до 1 лютого залишили на території Республіки Білорусь свою авіацію так само, як і рік тому перед повномасштабним вторгненням в Україну. Це може свідчити про плани ворога у разі потреби застосувати її проти України.