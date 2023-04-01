Резников встретился в Киеве с министром обороны Словакии: что обсудили
В Киеве состоялась встреча министров обороны Украины и Словакии. Министр обороны Украины, Алексей Резников, выразил благодарность своему словацкому коллеге Ярославу Надя за значительную военную помощь, в том числе за передачу самолетов МиГ-29 и обеспечение системы ПВО для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Что обсудили стороны
Резников отметил, что с такими крупными соседями, как Словакия, победа над российским агрессором неизбежна.
По словам министров, встреча была приурочена к подписанию документов о сотрудничестве между двумя странами в области обороны. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области военного обучения, военно-технического сотрудничества и вопросы безопасности в регионе.
Словакия уже давно является важным партнером Украины в вопросах безопасности и обороны. В прошлом году Словакия передала Украине военную технику, включая грузовики и медицинское оборудование, а также оборудование для обеспечения безопасности на границе.
Таким образом, встреча министров обороны Украины и Словакии показывает, что две страны продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество в области безопасности и обороны, несмотря на сложную обстановку в регионе.
Напомним, что 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они обсудили противодействие агрессии рф и дальнейшее взаимодействие.
Президент подчеркнул, что государство ценит всю поддержку Украины со стороны Словакии в течение столь сложного и полного вызовов года. Зеленский поблагодарил Хегера за последний весомый пакет поддержки безопасности.