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Резников встретился в Киеве с министром обороны Словакии: что обсудили

1 апреля 2023 16:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министры обороны Украины и Словакии Алексей Резников и Ярослав Надь
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве состоялась встреча министров обороны Украины и Словакии. Министр обороны Украины, Алексей Резников, выразил благодарность своему словацкому коллеге Ярославу Надя за значительную военную помощь, в том числе за передачу самолетов МиГ-29 и обеспечение системы ПВО для ВСУ.

 Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Резников отметил, что с такими крупными соседями, как Словакия, победа над российским агрессором неизбежна.

По словам министров, встреча была приурочена к подписанию документов о сотрудничестве между двумя странами в области обороны. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области военного обучения, военно-технического сотрудничества и вопросы безопасности в регионе.

Словакия уже давно является важным партнером Украины в вопросах безопасности и обороны. В прошлом году Словакия передала Украине военную технику, включая грузовики и медицинское оборудование, а также оборудование для обеспечения безопасности на границе.

Таким образом, встреча министров обороны Украины и Словакии показывает, что две страны продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество в области безопасности и обороны, несмотря на сложную обстановку в регионе.

Напомним, что 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они обсудили противодействие агрессии рф и дальнейшее взаимодействие.

Президент подчеркнул, что государство ценит всю поддержку Украины со стороны Словакии в течение столь сложного и полного вызовов года. Зеленский поблагодарил Хегера за последний весомый пакет поддержки безопасности.

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