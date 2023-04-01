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Резніков зустрівся у Києві з міністром оборони Словаччини: що обговорили

1 квітня 2023 16:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міністри оборони України та Словаччини Олексій Резніков та Ярослав Надь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві відбулася зустріч міністрів оборони України та Словаччини. Міністр оборони України Олексій Резніков висловив подяку своєму словацькому колезі Ярославу Надю за значну військову допомогу, зокрема за передачу літаків МіГ-29 та забезпечення системи ППО для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Рєзніков зазначив, що з такими великими сусідами, як Словаччина, перемога над російським агресором неминуча.

За словами міністрів, зустріч була присвячена підписанню документів про співпрацю між двома країнами в галузі оборони. Сторони обговорили питання співробітництва у галузі військового навчання, військово-технічного співробітництва та питання безпеки у регіоні.

Словаччина вже давно є важливим партнером України з питань безпеки та оборони. Торік Словаччина передала Україні військову техніку, включаючи вантажівки та медичне обладнання, а також обладнання для безпеки на кордоні.

Таким чином, зустріч міністрів оборони України та Словаччини показує, що дві країни продовжують розвивати взаємовигідну співпрацю у галузі безпеки та оборони, попри складні обставини у регіоні.

Нагадаємо, що 31 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Вони обговорили протидію агресії росії та подальшу взаємодію.

Президент наголосив, що держава цінує всю підтримку України з боку Словаччини протягом такого складного та повного викликів року. Зеленський подякував Хегеру за останній вагомий пакет підтримки безпеки.

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