Резников спрогнозировал, когда Германия передаст Украине ракеты Taurus

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: соцсети

Украина может скоро получить дальнобойные ракеты Taurus из Германии. В целом, процесс должен занять меньше года.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Bild.

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Резников выразил уверенность в положительных перспективах получения ракет и подчеркнул, что Германия стала надежным союзником Украины на этом фронте, предоставив ранее современное военное оборудование. Он также поделился мнением, что процесс поставки не растянется на год.

"Германия является надежным союзником Украины в текущем конфликте. К тому же мы уже получили от них множество передового оборудования", — указал министр.

Ракеты Taurus для Украины

Сообщается, что некоторые представители немецкой политики уже долгое время настаивают на необходимости поставки Украине ракет Taurus, которые могут поражать объекты на дистанции до 500 км. Однако немецкие официальные лица пока не приняли окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, что Германия передала 46 зенитных самоходных установок Gepard на украинский фронт. Так, журналисты показали, как системы отрабатывают на поле боя.