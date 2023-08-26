Резніков спрогнозував, коли Німеччина передасть Україні ракети Taurus

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: соцмережі

Україна може незабаром отримати далекобійні ракети Taurus із Німеччини. Загалом процес має зайняти менше ніж рік.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Bild.

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Резніков висловив упевненість у позитивних перспективах отримання ракет і наголосив, що Німеччина стала надійним союзником України на цьому фронті, надавши раніше сучасне військове обладнання. Він також поділився думкою, що процес постачання не розтягнеться на рік.

"Німеччина є надійним союзником України в поточному конфлікті. До того ж ми вже отримали від них безліч передового обладнання", — зазначив міністр.

Ракети Taurus для України

Повідомляється, що деякі представники німецької політики вже тривалий час наполягають на необхідності постачання Україні ракет Taurus, які можуть вражати об'єкти на відстані до 500 км. Проте німецькі офіційні особи поки що не ухвалили остаточного рішення з цього питання.

Нагадаємо, що Німеччина передала 46 зенітних самохідних установок Gepard на український фронт. Так, журналісти показали, як системи відпрацьовують на полі бою.