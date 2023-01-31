Резников объяснил причину отказа США предоставить Украине истребители

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему президент США Джо Байден не хочет передавать Украине истребители. По его словам, это только первый этап переговоров.

Об этом Резников заявил на общей конференции с министром обороны Франции Себатьеном Лекорню.

Отказ США

По словам украинского министра, каждая военная помощь проходит несколько этапов согласования: сначала отказ, потом идет обсуждение и изучение возможностей, потом подготовка экипажа и потом прибытие.

"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже поначалу было "нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "самолеточную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь", — сказал он.

Conférence de presse de @SebLecornu 🇫🇷, ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov 🇺🇦⤵️ https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) January 31, 2023

Напомним, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби встал на защиту решения Джо Байдена по поводу отказа поставлять самолеты F-16 в Украину. В то же время он отметил помощь, которую США оказывают сейчас.