Рєзніков пояснив причину відмови США надати Україні винищувачі

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому президент США Джо Байден не хоче передавати Україні винищувачі. За його словами, це лише перший етап переговорів.

Про це Резніков заявив на спільній конференції з міністром оборони Франції Себатьєном Лекорню.

Відмова США

За словами українського міністра, кожна військова допомога проходить кілька етапів узгодження: спочатку відмова, потім йде обговорення та вивчення можливостей, потім підготовка екіпажу та потім прибуття.

"Так було з HIMARS, з тими ж Bradley. Згадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "літакову коаліцію". Але завжди спочатку має бути лідер, тому я тут", — сказав він.

Conférence de presse de @SebLecornu 🇫🇷, ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov 🇺🇦⤵️ https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) January 31, 2023

Нагадаємо, що координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі став на захист рішення Джо Байдена щодо відмови постачати літаки F-16 в Україну. Водночас він наголосив на допомозі, яку США надають зараз.