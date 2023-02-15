Алексей Резников уверен, что Украина получит от союзников истребители

Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

Об этом Алексей Резников сказал в интервью агентству Reuters.

Почему предоставление истребителей важно для Украины

Глава Минобороны отметил, что союзники уже передали Украине ряд западных систем вооружений, поставки которых перед этим исключали, и "невозможное стало возможным".

"Авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты нашего неба. Мы должны доминировать в нашем украинском небе. Она защитит, прежде всего, наше гражданское население и, конечно, наши Вооруженные силы", — объяснил Резников.

По мнению министра, лучше всего Украине подойдут американские истребители F-16, но шведские Gripen "тоже очень хорошие". Он рассказал, что пошутил с западными коллегами, что после получения систем ПВО, ракет, артиллерии и танков, истребители были последним пунктом в его списке для Санта-Клауса.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

В то же время в Британии не уверены, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет обязательно передадут истребители Украине. Теперь союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.

Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предоставление Украине самолетов не является первоочередным вопросом для воюющей страны. Западные союзники планируют обеспечить Украину системами ПВО, которые закроют небо от российских войск.