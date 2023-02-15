Олексій Резніков впевнений, що Україна отримає від союзників винищувачі

Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

Про це Олексій Резніков сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Чому надання винищувачів важливе для України

Глава Міноборони зазначив, що союзники вже передали Україні низку західних систем озброєнь, постачання яких перед цим виключали, і "неможливе стало можливим".

"Авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту нашого неба. Ми маємо домінувати в нашому українському небі. Вона захистить насамперед наше цивільне населення і, звичайно, наші Збройні сили", — пояснив Резніков.

На думку міністра, найкраще Україні підійдуть американські винищувачі F-16, але шведські Gripen "теж дуже хороші". Він розповів, що пожартував із західними колегами, що після отримання систем ППО, ракет, артилерії й танків винищувачі були останнім пунктом у його списку для Санта-Клауса.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" 14 лютого очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Водночас у Британії не впевнені, що в найближчі кілька місяців чи навіть років обов’язково передадуть винищувачі Україні. Наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що надання Україні літаків не є першочерговим питанням для воюючої країни. Західні союзники планують забезпечити Україну системами ППО, які закриють небо від російських військ.