"Регионал" Ефремов, подозреваемый в госизмене, сбежал в Москву, — "Схемы"

Бывший глава фракции "Партия регионов" Александр Евремов. Фото: ZN.UA

Бывший глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов уехал из страны после начала полномасштабного вторжения РФ и не возвращался. В Украине его обвиняют в государственной измене.

Об этом пишут Схемы.

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Так, после начала полномасштабного вторжения Ефремов выехал из Украины через Словакию и с тех пор не возвращался.

Перед вторжением он неоднократно ездил в Россию — в последний раз в феврале 2022 года.

Где находится сейчас

Журналисты также установили, что Ефремов зарегистрировался в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на сына экс депутата — Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость — около 4 млн дол.

В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но у него нет имеет меры пресечения и в розыск он не объявлялся. Сам экс депутат говорить с журналистами отказался.

Как выяснили "Схемы", сейчас он находится в Москве.

В чем объявлено подозрение

В Украине 69-летний Александр Ефремов обвиняется в ряде преступлений. В частности, по версии следствия, депутат способствовал созданию группировки "Луганская народная республика", помогал захватывать административные здания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году.

Также его обвиняют в государственной измене, однако он отвергает эти обвинения, а его адвокаты называют аргументы прокуроров "неубедительными". Дело относительно него находится в стадии судебного разбирательства.

Задержание депутата

В 2019 году после трех лет пребывания в следственном изоляторе Старобельска Луганской области Ефремов вышел из-под стражи.

Сначала экс депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца до ноября 2019 года, которое впоследствии не продлили.

Ефремов в Печерском районном суде, 2016 год. Фото: Радио Свобода

Напомним, что вероятность экстрадиции в Украину выехавших за границу военнообязанных равна нулю. Такие действия могут приниматься только после решения суда.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили перевозчика, который помогал военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Горе-предпринимателю за время своей деятельности удалось вывезти 18 уклонистов.