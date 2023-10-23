"Регіонал" Єфремов, якого підозрюють у держзраді, втік до Москви, — "Схеми"

Колишній очільник фракції "Партія регіонів" Олександр Євремов. Фото: DT.UA

Колишній голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ і не повертався. В Україні його звинувачують у державній зраді.

Про це пишуть Схеми.

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Так, після початку повномасштабного вторгнення Єфремов виїхав з України через Словаччину і з того часу не повертався.

Перед вторгненням він неодноразово їздив до Росії — востаннє у лютому 2022 року.

Де перебуває зараз

Журналісти також встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на сина ексдепутата — Ігоря Єфремова. Її загальна площа становить понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість — близько 4 млн доларів.

В Офісі генерального прокурора України "Схемам" повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Сам ексдепутат говорити з журналістами відмовився.

Як з’ясували "Схеми", нині він перебуває у Москві.

В чому оголошена підозра

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання "Луганська народна республіка", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році.

Також його обвинувачують у державній зраді, проте він ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Затримання депутата

У 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська, що в Луганській області, Єфремов вийшов з-під варти.

Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який згодом не продовжили.

Єфремов у Печерському районному суді, 2016 рік. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, що ймовірність екстрадиції в Україну військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, дорівнює нулю. Такі дії можуть ухвалювати лише після рішення суду.

Також ми писали, що в Одеській області викрили перевізника, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон. Горе-підприємцеві за час своєї діяльності вдалося вивезти 18 ухилянтів.