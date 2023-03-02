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Ракетный удар по дому в Запорожье: спасатели продолжают искать людей под завалами

2 марта 2023 19:51
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ракетный удар по дому в Запорожье: спасатели продолжают искать людей под завалами
Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по дому в Запорожье
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье продолжаются работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов здания. Пока известно о четырех погибших в результате российской атаки.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно по состоянию на сейчас

По обновленной информации от спикера ГУ Нацполиции в Запорожской области Анны Ткаченко, без вести пропавшими считают 10 человек (шестерых женщин, трех мужчин и одного ребенка). Ранее речь шла о пяти пропавших.

Как отмечается в сообщении, коммунальные службы уже вывезли более 64 тонн строительных обломков. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 71 человеку.

Ракетный удар по дому в Запорожье 2 марта

Также сообщается, что на месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины, подразделения ГСЧС Запорожской области, спасатели Мобильно-спасательного центра г. Киева, сотрудники Национальной полиции, коммунальные службы, аварийно-газовая служба, медики и волонтеры.

Ракетный удар по дому в Запорожье 2 марта

В ведомстве напомнили, что сотрудники ГСЧС после ракетного удара по дому в Запорожье спасли 11 человек. Из-под завалов разрушенных строительных конструкций были деблокированы двое погибших. Пока ликвидация последствий продолжается.

Ракетный удар по дому в Запорожье 2 марта

Всего к работам привлечены 213 человек и 56 единиц техники, из них от ГСЧС — 122 человека и 30 единиц техники, два кинологических расчета.

Ракетный удар по дому в Запорожье 2 марта

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен около 1:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Был полностью разрушен один подъезд этого дома. По предварительным данным, под развалинами нашли по меньшей мере двух погибших жильцов дома.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал ракетный удар по Запорожью. Он заверил, что все оккупанты будут изгнаны из Украины, а россия обязательно ответит за все содеянное на украинской земле.

По последним данным, по меньшей мере четверо местных жителей погибли в результате удара по дому в Запорожье. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.

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