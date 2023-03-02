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Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: рятувальники продовжують шукати людей під завалами

2 березня 2023 19:51
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: рятувальники продовжують шукати людей під завалами
Триває ліквідація наслідків ракетного удару по будинку у Запоріжжі
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На місці ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки. 

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій

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За оновленою інформацією від речниці ГУ Нацполіції у Запорізькій області Анни Ткаченко, безвісти зниклими вважають 10 людей (шістьох жінок, трьох чоловіків та одну дитину). Раніше йшлося про п'ятьох зниклих.

Як зазначається у повідомленні, комунальні служби уже вивезли понад 64 тонни будівельних уламків. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 71 особі.

Ракетний удар по будинку у Запоріжжі 2 березня

Також повідомляється, що на місці події працює мобільна оперативна група ДСНС України, підрозділи ДСНС Запорізької області, рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, співробітники Національної поліції, комунальні служби, аварійно-газова служба, медики і волонтери.

Ракетний удар по будинку у Запоріжжі 2 березня

У відомстві нагадали, що співробітники ДСНС після ракетного удару по будинку у Запоріжжі врятували 11 осіб. З-під завалів зруйнованих будівельних конструкцій деблокували двох загиблих. Наразі  ліквідація наслідків триває.

Ракетний удар по будинку у Запоріжжі 2 березня

Загалом до робіт залучено 213 осіб та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС — 122 особи та 30 одиниць техніки, два кінологічні розрахунки.

Ракетний удар по будинку у Запоріжжі 2 березня

Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар був завданий близько 01:30 ночі, імовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Було повністю зруйновано один під’їзд цього будинку. За попередніми даними, під руїнами знайшли щонайменше двох загиблих мешканців будинку.

Президент Володимир Зеленський уже прокоментував ракетний удар по Запоріжжю. Він запевнив, що всі окупанти будуть вигнані з України, а росія обов’язково відповість за усе скоєне на українській землі.

За останніми даними, щонайменше четверо місцевих мешканців загинули внаслідок удару по будинку у Запоріжжі. Ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти.

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