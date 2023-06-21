Ракети для ЗРК Patriot: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

ЗРК Patriot робить постріл. Фото: росЗМІ

Німецький уряд передав Україні наступну військову допомогу. До цього комплекту включені тягачі для бойових машин та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

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Німці забезпечили Україні таку допомогу:

Два танкові тягачі типу MAN HX81 і відповідні трейлери;

Тисяча 155-мм артилерійських снарядів;

Шість автомобілів для нагляду за кордоном;

155-мм високоточні керовані снаряди Vulcano, але кількість не була вказана.

Крім цього, Берлін планує надати Україні ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, проте їхня кількість не була розкрита.

Співпраця України та Німеччини

Німеччина та Україна мають тривалу історію військового співробітництва. Німеччина активно допомагає Україні в її протистоянні з Росією. Серед допомоги, яку Німеччина вже надала Україні, сучасні танки Leopard 2A6, різноманітна бронетехніка, а також зенітно-ракетні комплекси та гармати.

Нагадаємо, що Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього входять бронетранспортери, гаубиці та боєприпаси.

Окрім того, США готують новий пакет військової допомоги для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.