Ракеты Aster для ВСУ: Франция и Италия договорились о закупке боеприпасов для ПВО Украины
Министерство обороны Франции договорилось с Италией о закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для системы противовоздушной системы SAMP-T, которую готовят Украине.
Об этом пишет Reuters.
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Закупка ракет
Агентства оборонных закупок двух стран сообщили французско-итальянскому консорциуму Eurosam о контракте в конце прошлого года.
SAMP/T — французско-итальянский наземный зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей.
Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.
Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.