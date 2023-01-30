Франція та Італія домовилися про закупівлю боєприпасів для ППО України

Ракети Aster

Міністерство оборони Франції домовилося з Італією щодо закупівлі 700 зенітних ракет. Вони призначені для протиповітряної системи SAMP-T, яку готують Україні.

Про це пише Reuters.

Закупівля ракет

Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили французько-італійський консорціум Eurosam про контракт наприкінці минулого року.

SAMP/T — французько-італійський наземний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

Нагадаємо, що Україна та Італія планують розпочинати нове двостороннє енергетичне партнерство. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC — "легкі колісні танки" вже на початку лютого.