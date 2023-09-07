Ядерная опасность на ЗАЭС: как будут эвакуировать людей из Запорожья

Радиационная угроза: спасатели в Запорожье показали, как будет происходить эвакуация. Видео
В Запорожье спасатели воспроизвели тренировочную радиационную тревогу и показали, как будут действовать все спасательные службы при эвакуации населения из опасной зоны. Участие в тренинге приняла и команда Новини.LIVE.
В условиях полномасштабной войны и оккупации Запорожской АЭС украинцы не застрахованы от радиационной опасности. Поэтому знать больше об алгоритме действий — задача каждого. Главные правила — иметь дома тревожный чемодан и аптечку, в которую положить несколько респираторов или сделать маски собственноручно.
Спасатели отмечают, что каждому человеку следует действовать согласно официальным сообщениям власти и ГСЧС. Лучше находиться дома, но если вам необходимо выйти из помещения, одевайте защитный костюм.
Сложнее всего будет тем, кто окажется в зоне радиационного загрязнения. Людей ждет обязательная эвакуация. Спасатели области заверили, что отработали все сценарии и действия. Местных также учат, что делать в случае радиационной угрозы.
Вещи с собой брать нельзя, даже одежду на вас разрезают и утилизируют. На одного гражданского будет 90 секунд, чтобы раздеть и помыть. А дальше другая команда будет оказывать первую медицинскую помощь.
Напомним, на Запорожской атомной электростанции состоялась ротация миссии МАГАТЭ. Она следит за состоянием безопасности во время войны. По пути миссии украинские саперы обнаружили российские мины и уничтожили их.
Добавим, россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.