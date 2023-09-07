Ядерная опасность на ЗАЭС: как будут эвакуировать людей из Запорожья

Тренинг по работе в условиях радиационной угрозы. Фото: Новини.LIVE

В Запорожье спасатели воспроизвели тренировочную радиационную тревогу и показали, как будут действовать все спасательные службы при эвакуации населения из опасной зоны. Участие в тренинге приняла и команда Новини.LIVE.

В условиях полномасштабной войны и оккупации Запорожской АЭС украинцы не застрахованы от радиационной опасности. Поэтому знать больше об алгоритме действий — задача каждого. Главные правила — иметь дома тревожный чемодан и аптечку, в которую положить несколько респираторов или сделать маски собственноручно.

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Самодельная защитная маска из марли. Фото: Скриншот

Спасатели отмечают, что каждому человеку следует действовать согласно официальным сообщениям власти и ГСЧС. Лучше находиться дома, но если вам необходимо выйти из помещения, одевайте защитный костюм.

Одноразовый защитный костюм. Фото: Скриншот

Сложнее всего будет тем, кто окажется в зоне радиационного загрязнения. Людей ждет обязательная эвакуация. Спасатели области заверили, что отработали все сценарии и действия. Местных также учат, что делать в случае радиационной угрозы.

Вещи с собой брать нельзя, даже одежду на вас разрезают и утилизируют. На одного гражданского будет 90 секунд, чтобы раздеть и помыть. А дальше другая команда будет оказывать первую медицинскую помощь.

Человека отмывают от радиационного загрязнения. Фото: Скриншот

Напомним, на Запорожской атомной электростанции состоялась ротация миссии МАГАТЭ. Она следит за состоянием безопасности во время войны. По пути миссии украинские саперы обнаружили российские мины и уничтожили их.

Добавим, россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.