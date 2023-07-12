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Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 12 июля

12 июля 2023 21:45
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Козюк Татьяна
редактор
Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 12 июля
Измерение радиации. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На вечер 12 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. У атомных электростанций показатели уровня радиации в нашем государстве не превышают нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Следовательно, наблюдения проводились в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы. Показатели радиации находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации

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Карта радиационной ситуации. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
  • оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
  • желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
  • зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
  • серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Добавим, что в России отреагировали на публикацию Главного управления разведки Украины, где показана карта минирования временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Они решили отправить на станцию Росгвардию.

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