Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 11 июля
На вечер 11 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты радиометрического мониторинга возле атомных электростанций.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Радиационная ситуация в Украине 11 июля
Следовательно, наблюдения проводились в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы. Показатели радиации находятся в пределах своих среднемесячных величин.
Карта радиационной ситуации
Условные отметки на карте:
- красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
- оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
- желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
- зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
- голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
- синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
- серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.
Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.