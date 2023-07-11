Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 11 июля

Измерение радиации. Фото: google

На вечер 11 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты радиометрического мониторинга возле атомных электростанций.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Радиационная ситуация в Украине 11 июля

Следовательно, наблюдения проводились в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы. Показатели радиации находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации

Радиационная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки на карте:

красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;

оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;

желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;

зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;

голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;

синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;

серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.