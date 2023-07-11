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Радіаційна ситуація в Україні: дані на вечір 11 липня

11 липня 2023 21:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Радіаційна ситуація в Україні: дані на вечір 11 липня
Вимірювання радіації. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на вечір 11 липня радіаційна ситуація в Україні знаходиться в межах норми. Про це свідчать результати радіометричного моніторингу біля атомних електростанцій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Відтак, спостереження проводилися в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій та територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи. Показники радіації перебувають у межах своїх середньомісячних величин. 

Карта радіаційної ситуації

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Радіаційна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Умовні позначки на карті:

  • червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
  • оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
  • жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
  • зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
  • блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
  • синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
  • сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

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