Радіаційна ситуація в Україні: дані на вечір 11 липня

Вимірювання радіації. Фото: google

Станом на вечір 11 липня радіаційна ситуація в Україні знаходиться в межах норми. Про це свідчать результати радіометричного моніторингу біля атомних електростанцій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Відтак, спостереження проводилися в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій та територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи. Показники радіації перебувають у межах своїх середньомісячних величин.

Карта радіаційної ситуації

Радіаційна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Умовні позначки на карті:

червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;

оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;

жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;

зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;

блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;

синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;

сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.