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Рада освободила антидроновые ружья и тепловизионные моноочки от пошлин и НДС

28 июля 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рада освободила антидроновые ружья и тепловизионные моноочки от пошлин и НДС
Военный с антидроновым ружьем. Фото: Вадим Чухрай
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 28 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроекты об упрощении ввоза антидроновых ружей и другой необходимой техники для украинской армии. Этот закон освобождает соответствующую технику от пошлин и НДС.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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"Только что проголосовали два важных закона, касающихся упрощения ввоза антидроновых ружей и необходимой техники для ВСУ! (№9467 и 9468)", — сообщил Гончаренко.

Он рассказал, что этим постановлением парламент освободил от НДС и пошлины антидроновые ружья, тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и биноочки с функцией дальномера.

Также Верховная Рада проголосовала за немедленное подписание спикером этого закона. После этого его должен подписать президент.

"Войско сейчас очень нуждается в антидроновых ружьях. Постоянно передаю их бойцам на фронт. Поэтому упрощение для ввоза этих ружей очень поможет военным", — подчеркнул нардеп.

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Что известно об антидроновом ружье

Антидроновое ружье — устройство, которое генерирует помехи, "глушащие" канал связи между дроном противника и его пультом управления.

Антидрон-комплекс блокирует телеметрию, видеопередачу и спутники между оператором и дроном. Оператор не может управлять коптером, а дрон без спутников теряет возможность ориентировки в пространстве.

Напомним, в комитетах Верховной Рады Украины только рассматриваются инициативы о предоставлении льгот на растаможку авто для участников боевых действий. Впрочем, уже сейчас существует легальный способ льготного ввоза машин для ветеранов российско-украинской войны.

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