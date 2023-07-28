Рада звільнила антидронові рушниці та тепловізійні монокуляри від мита та ПДВ

Військовий з антидроновою рушницею. Фото: Вадим Чухрай

У п'ятницю, 28 липня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкти про спрощення ввезення антидронових рушниць та іншої необхідної техніки для української армії. Цей закон звільняє відповідну техніку від мит та ПДВ.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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"Тільки що проголосували два важливих закони, які стосуються спрощення ввезення антидронових рушниць та необхідної техніки для ЗСУ! (№9467 та 9468)", — повідомив Гончаренко.

Він розповів, що цією ухвалою парламент звільнив від ПДВ та мита антидронові рушниці, тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери, та бінокулярів з функцією далекоміра.

Також Верховна Рада проголосувала за негайне підписання спікером цього закону. Після цього його має підписати президент.

"Військо зараз дуже потребує антидронові рушниці. Постійно передаю їх бійцям на фронт. Тому спрощення для ввезення цих рушниць дуже допоможе військовим", — наголосив нардеп.

Що відомо про антидронову рушницю

Антидронова рушниця — пристрій, який генерує завади, що "глушать" канал зв’язку між дроном противника та його пультом управління.

Антидрон-комплекс блокує телеметрію, відеопередачу та супутники між оператором і дроном. Оператор не може здійснювати керування коптером, а дрон без супутників втрачає можливість орієнтування в просторі.

Нагадаємо, в комітетах Верховної Ради України лише розглядаються ініціативи про надання пільг на розмитнення авто для учасників бойових дій. Втім, вже зараз існує легальний спосіб пільгового ввезення машин для ветеранів російсько-української війни.