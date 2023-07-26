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Рада продлит военное положение и мобилизацию: стало известно когда

26 июля 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада продлит военное положение и мобилизацию: стало известно когда
Вооруженные силы Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада Украины продлит военное положение и мобилизацию. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Нардеп сообщил, что это продление будет рассчитано на следующие 90 дней и продлится до середины ноября 2023 года. Этот шаг станет восьмым подобным решением с момента начала крупномасштабных боевых действий. Предыдущее расширение срока было осуществлено в мае и предполагалось до 18 августа текущего года.

Для того чтобы военное положение и мобилизационные меры были продлены, Президент Украины должен представить два соответствующих указа на рассмотрение парламента. После получения одобрения от оборонного комитета Верховной Рады, указы будут вынесены на голосование в зале сессий.

Напомним, что лето в самом разгаре, поэтому много гражданского населения после тяжелых трудовых будней отправляется на морские пляжи и зоны отдыха у озер, рек и других водоемов. В то же время даже в таких местах военнообязанных мужчин может ждать повестка.

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