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Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію: стало відомо коли

26 липня 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію: стало відомо коли
Збройні сили України Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада України продовжить воєнний стан та мобілізацію. Це станеться найближчим часом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Нардеп повідомив, що це продовження буде розраховане на наступні 90 днів і триватиме до середини листопада 2023 року. Цей крок стане восьмим подібним рішенням з початку великомасштабних бойових дій. Попереднє розширення терміну було здійснено у травні та передбачалося до 18 серпня поточного року.

Для того, щоб воєнний стан та мобілізаційні заходи були продовжені, Президент України має подати два відповідні укази на розгляд парламенту. Після отримання схвалення від оборонного комітету Верховної Ради укази буде винесено на голосування в залі сесій.

Нагадаємо, що літо у розпалі, тому багато цивільного населення після важких трудових буднів вирушає на морські пляжі та зони відпочинку біля озер, річок та інших водойм. Водночас навіть у таких місцях військовозобов'язаних чоловіків може чекати повістка .

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