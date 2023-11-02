Путин подписал закон об отзыве запрета ядерных испытаний

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Об этом пишут росСМИ.

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Как известно, еще 18 октября Госдума России одобрила отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А уже 2 ноября этот закон подписал российский диктатор Владимир Путин.

"Отменять статью 1 Федерального закона от 27 мая 2000 года №72 Ф3 "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Россия вышла из договора о запрещении ядерных испытаний. Так в Кремле пугают мир ядерным оружием.