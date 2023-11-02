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Путин подписал закон об отзыве запрета ядерных испытаний

2 ноября 2023 11:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин подписал закон об отзыве запрета ядерных испытаний
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский диктатор Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Об этом пишут росСМИ.

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Закон об отзыве запрета ядерных испытаний

Как известно, еще 18 октября Госдума России одобрила отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А уже 2 ноября этот закон подписал российский диктатор Владимир Путин.

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"Отменять статью 1 Федерального закона от 27 мая 2000 года №72 Ф3 "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Россия вышла из договора о запрещении ядерных испытаний. Так в Кремле пугают мир ядерным оружием.

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