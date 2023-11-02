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Путін підписав закон про відкликання заборони ядерних випробувань

2 листопада 2023 11:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін підписав закон про відкликання заборони ядерних випробувань
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін 2 листопада підписав закон про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Про це пишуть росЗМІ.

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Закон про відкликання заборони ядерних випробувань

Як відомо, ще 18 жовтня Держдума Росії схвалила відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. А вже 2 листопада цей закон підписав російський диктатор Володимир Путін. 

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Закон, який підписав Путін. Фото: скриншот

"Скасовувати статтю 1 Федерального закону від 27 травня 2000 року №72 Ф3 "Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 10 жовтня Росія вийшла з договору про заборону ядерних випробувань. Так у Кремлі лякають світ ядерною зброєю. 

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