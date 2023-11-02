Путін підписав закон про відкликання заборони ядерних випробувань
Російський диктатор Володимир Путін 2 листопада підписав закон про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Про це пишуть росЗМІ.
Закон про відкликання заборони ядерних випробувань
Як відомо, ще 18 жовтня Держдума Росії схвалила відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. А вже 2 листопада цей закон підписав російський диктатор Володимир Путін.
"Скасовувати статтю 1 Федерального закону від 27 травня 2000 року №72 Ф3 "Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 жовтня Росія вийшла з договору про заборону ядерних випробувань. Так у Кремлі лякають світ ядерною зброєю.
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