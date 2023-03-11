Протесты в Грузии, Бахмут и поддержка Украины: обзор новых фейков вражеской пропаганды
В течение 8-10 марта прокремлевские Telegram-каналы активно освещали тему протестов в Грузии. Также враждебная пропаганда отметилась рядом новых фейков об Украине.
Об этом говорится в обзоре Центра стратегических коммуникаций.
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В частности, пропагандисты утверждают, что протесты в Грузии свидетельствуют о том, что Запад "открывает второй фронт против россии" в этой стране. Также пропагандисты рассказывали об "успешной" атаке 9 марта, а Силы обороны Украины, по версии российских пропагандистов, вот-вот окажутся в окружении.
Какие нарративы распространяли прокремлевские Telegram-каналы
Россияне заявляют, что протесты в Грузии – это подготовка Западом второго фронта для россии. В частности, распространялись следующие тезисы:
• В Грузии США готовят государственный переворот
• Смена власти в Грузии может привести к войне с россией
• США хотят привести к власти Саакашвили
• Грузии невыгодное отдаление от россии
О массированной ракетной атаке 9 марта:
• Ракетная атака на украинскую инфраструктуру 9 марта была удачной
• Прославление российских военных мощностей
• Украинские власти скрывают информацию о попаданиях
Оборона Бахмута:
• ВСУ почти окружены
• Украина тратит контрнаступательные резервы
• Большие потери ВСУ
• Контрудар ВСУ: Залужный против, а Зеленский уверен в успехе
• Дискредитируют мобилизацию
Контрнаступление Украины:
• Воздушные силы Украины не смогут сбрасывать западные бомбы
• россия должна уничтожить украинские аэродромы, чтобы ограничить использование авиации во время украинского контрнаступления
Кроме этого, пропагандисты заявляли, что Украина якобы забыла о своих пленных и готовит теракты.
Враждебная пропаганда также распространяла сообщения о том, что международная поддержка Украины якобы уменьшается. Каналы, ориентированные на украинскую аудиторию, использовали недавние заявления американских политиков, а также статьи западных СМИ, чтобы убедить, что поддержка Украины среди государств-союзников снижается.
В то же время наблюдается критика руководства россии, в частности из-за "снарядного голода" и нехватки техники в оккупационных войсках. Также происходит поиск предателей в россии: сторонники Навального поддерживают российских олигархов.
Напомним, ранее российская телепропагандистка ольга скабеева заявила, что в Украине якобы готовится вырастить в лабораториях "кровь с повышенным уровнем русофобии". Такой вывод она сделала из информации о замораживании спермы военнослужащих ВСУ.
Российская пропагандистка, глава телеканала RT маргарита симоньян выразила опасение, что Грузия может начать отвоевывать в россии свою законную территорию, Абхазию. Грузинам пригрозили ударом по Тбилиси.
Фото: ZURAB JAVAKHADZE/REUTERS