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Протести в Грузії, Бахмут та підтримка України: огляд нових фейків ворожої пропаганди

11 березня 2023 14:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російська пропаганда присвятила чимало повідомлень протестам у Грузії
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом 8-10 березня прокремлівські Telegram-канали активно висвітлювали тему протестів у Грузії. Також ворожа пропаганда відзначилася низкою нових фейків про Україну. 

Про це йдеться у в огляді від Центру стратегічних комунікацій

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Зокрема, пропагандисти стверджують, що протести у Грузії є свідченням того, що Захід "відкриває другий фронт проти росії" у цій країні. Також пропагандисти розповідали про "успішну" атаку 9 березня, а Сили оборони України, за версією російських пропагандистів, от-от опиняться в оточенні. 

Які наративи поширювали прокремлівські Telegram-канали

Росіяни заявляють, що протести у Грузії – це підготовка Заходом другого фронту для росії. Зокрема поширювалися такі тези:

•  У Грузії США готують державний переворот
•  Зміна влади в Грузії може призвести до війни з росією
•  США хочуть привести до влади Саакашвілі
•  Грузії невигідне віддалення від Росії

Про масовану ракетну атаку 9 березня:

•  Ракетна атака на українську інфраструктуру 9 березня була вдалою
•  Прославлення російських військових потужностей
•  Українська влада приховує інформацію про влучання

Оборона Бахмута:

•  ЗСУ майже оточені
•  Україна витрачає контрнаступальні резерви
•  Великі втрати ЗСУ
•  Контрудар ЗСУ: Залужний проти, а Зеленський упевнений в успіху
•  Дискредитують мобілізацію

Контрнаступ України:

•  Повітряні сили України не зможуть скидати західні бомби
•  росія має знищити українські аеродроми, аби обмежити використання авіації під час українського контрнаступу

Крім цього пропагандисти заявляли, що Україна нібито забула про своїх полонених і готує теракти. 

Ворожа пропаганда також поширювала повідомлення про те, що міжнародна підтримка України нібито зменшується. Канали, націлені на українську аудиторію, використовували нещодавні заяви американських політиків, а також статті західних ЗМІ, аби переконати, що підтримка України серед держав-союзниць знижується.

Водночас простежується у критика керівництва росії, зокрема через "снарядний голод" та брак техніки в окупаційних військ. Також відбувається пошук зрадників у росії: прихильники Навального підтримують російських олігархів.

Нагадаємо, раніше російська телепропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що в Україні нібито готують виростити у лабораторіях "укрів із підвищеним рівнем русофобії". Такий висновок вона зробила з інформації про заморожування сперми військовослужбовців ЗСУ.

Російська пропагандистка, очільниця телеканалу RT Маргарита Симоньян висловила побоювання, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам пригрозили ударом по Тбілісі.

Фото: ZURAB JAVAKHADZE/REUTERS

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