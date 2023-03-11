Протести в Грузії, Бахмут та підтримка України: огляд нових фейків ворожої пропаганди

Російська пропаганда присвятила чимало повідомлень протестам у Грузії

Протягом 8-10 березня прокремлівські Telegram-канали активно висвітлювали тему протестів у Грузії. Також ворожа пропаганда відзначилася низкою нових фейків про Україну.

Про це йдеться у в огляді від Центру стратегічних комунікацій.

Зокрема, пропагандисти стверджують, що протести у Грузії є свідченням того, що Захід "відкриває другий фронт проти росії" у цій країні. Також пропагандисти розповідали про "успішну" атаку 9 березня, а Сили оборони України, за версією російських пропагандистів, от-от опиняться в оточенні.

Які наративи поширювали прокремлівські Telegram-канали

Росіяни заявляють, що протести у Грузії – це підготовка Заходом другого фронту для росії. Зокрема поширювалися такі тези:

• У Грузії США готують державний переворот

• Зміна влади в Грузії може призвести до війни з росією

• США хочуть привести до влади Саакашвілі

• Грузії невигідне віддалення від Росії

Про масовану ракетну атаку 9 березня:

• Ракетна атака на українську інфраструктуру 9 березня була вдалою

• Прославлення російських військових потужностей

• Українська влада приховує інформацію про влучання

Оборона Бахмута:

• ЗСУ майже оточені

• Україна витрачає контрнаступальні резерви

• Великі втрати ЗСУ

• Контрудар ЗСУ: Залужний проти, а Зеленський упевнений в успіху

• Дискредитують мобілізацію

Контрнаступ України:

• Повітряні сили України не зможуть скидати західні бомби

• росія має знищити українські аеродроми, аби обмежити використання авіації під час українського контрнаступу

Крім цього пропагандисти заявляли, що Україна нібито забула про своїх полонених і готує теракти.

Ворожа пропаганда також поширювала повідомлення про те, що міжнародна підтримка України нібито зменшується. Канали, націлені на українську аудиторію, використовували нещодавні заяви американських політиків, а також статті західних ЗМІ, аби переконати, що підтримка України серед держав-союзниць знижується.

Водночас простежується у критика керівництва росії, зокрема через "снарядний голод" та брак техніки в окупаційних військ. Також відбувається пошук зрадників у росії: прихильники Навального підтримують російських олігархів.

Нагадаємо, раніше російська телепропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що в Україні нібито готують виростити у лабораторіях "укрів із підвищеним рівнем русофобії". Такий висновок вона зробила з інформації про заморожування сперми військовослужбовців ЗСУ.

Російська пропагандистка, очільниця телеканалу RT Маргарита Симоньян висловила побоювання, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам пригрозили ударом по Тбілісі.

Фото: ZURAB JAVAKHADZE/REUTERS