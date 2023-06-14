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Прокудин рассказал о ситуации в Херсонской области: сколько домов до сих пор подтоплено

14 июня 2023 23:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прокудин рассказал о ситуации в Херсонской области: сколько домов до сих пор подтоплено
Затоплены дома Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На правобережье Херсонской области остаются подтопленными еще 27 населенных пунктов. Это 2079 домов.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, уже девятые сутки продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами. Из Понятовки Херсонского района вода отошла, но еще 27 населенных пунктов остаются подтопленными.

"Саперы обследовали более 8 га территорий, 1,4 км дорог, здание объекта критической инфраструктуры, а энергетики возобновили энергоснабжение в селах Ингулец и Заречное. Подключили более 800 абонентов", — рассказал глава ОВА.

Также воду из домов откачали в Чернобыевской громаде, сейчас там идет откачка воды из дворов и мест общего пользования, а в Белоозерской громаде откачали воду из 31 дома и вывезли 59 кубометров мусора. Открыли проезд между Белоозеркой и Херсоном.

"В Дарьевке обследовали 68 домов, составили акты о 20 поврежденных домохозяйствах. Бериславский район. Обследовано 44 дома, воду откачали из 14 домов", — подчеркнул Прокудин.

Кроме того, составлен Реестр пострадавших громад, в каждой из них созданы соответствующие комиссии.

Напомним, недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.

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