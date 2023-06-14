Прокудин рассказал о ситуации в Херсонской области: сколько домов до сих пор подтоплено

Затоплены дома Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС

На правобережье Херсонской области остаются подтопленными еще 27 населенных пунктов. Это 2079 домов.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Последствия подрыва Каховской ГЭС Херсонской области

По словам Прокудина, уже девятые сутки продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами. Из Понятовки Херсонского района вода отошла, но еще 27 населенных пунктов остаются подтопленными.

"Саперы обследовали более 8 га территорий, 1,4 км дорог, здание объекта критической инфраструктуры, а энергетики возобновили энергоснабжение в селах Ингулец и Заречное. Подключили более 800 абонентов", — рассказал глава ОВА.

Также воду из домов откачали в Чернобыевской громаде, сейчас там идет откачка воды из дворов и мест общего пользования, а в Белоозерской громаде откачали воду из 31 дома и вывезли 59 кубометров мусора. Открыли проезд между Белоозеркой и Херсоном.

"В Дарьевке обследовали 68 домов, составили акты о 20 поврежденных домохозяйствах. Бериславский район. Обследовано 44 дома, воду откачали из 14 домов", — подчеркнул Прокудин.

Кроме того, составлен Реестр пострадавших громад, в каждой из них созданы соответствующие комиссии.

Напомним, недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.