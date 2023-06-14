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Прокудін розповів про ситуацію в Херсонській області: скільки будинків досі підтоплені

14 червня 2023 23:58
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Прокудін розповів про ситуацію в Херсонській області: скільки будинків досі підтоплені
Затоплені будинки Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На правобережжі Херсонської області залишаються підтопленими ще 27 населених пунктів. Це 2 079 будинків.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

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За словами Прокудіна вже дев'яту добу триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами. З Понятівки Херсонського району вода відійшла, проте ще 27 населених пунктів залишаються підтопленими. 

"Сапери обстежили понад 8 га територій, 1,4 км доріг, будівлю об'єкта критичної інфраструктури, а енергетики відновили енергопостачання у селах Інгулець та Зарічне. Під'єднали понад 800 абонентів", — розповів голова ОВА.

Також воду з будинків відкачали у Чорнобаївській громаді, нині там йде відкачуванням води з подвір'їв та місць загального користування, а у Білоозерській громаді відкачали воду з 31 оселі та вивезли 59 кубометрів сміття. Відкрили проїзд між Білоозеркою та Херсоном. 

"У Дар'ївці обстежили 68 домівок, склали акти про 20 пошкоджених домогосподарств.  Бериславський район. Обстежено 44 домівки, воду відкачали з 14 осель", — наголосив Прокудін.  

Окрім того, складено Реєстр постраждалих громад, у кожній з них утворено відповідні комісії. 

Нагадаємо, нещодавно у Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість. 

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