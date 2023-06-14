Прокудін розповів про ситуацію в Херсонській області: скільки будинків досі підтоплені

Затоплені будинки Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

На правобережжі Херсонської області залишаються підтопленими ще 27 населених пунктів. Це 2 079 будинків.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна вже дев'яту добу триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами. З Понятівки Херсонського району вода відійшла, проте ще 27 населених пунктів залишаються підтопленими.

"Сапери обстежили понад 8 га територій, 1,4 км доріг, будівлю об'єкта критичної інфраструктури, а енергетики відновили енергопостачання у селах Інгулець та Зарічне. Під'єднали понад 800 абонентів", — розповів голова ОВА.

Також воду з будинків відкачали у Чорнобаївській громаді, нині там йде відкачуванням води з подвір'їв та місць загального користування, а у Білоозерській громаді відкачали воду з 31 оселі та вивезли 59 кубометрів сміття. Відкрили проїзд між Білоозеркою та Херсоном.

"У Дар'ївці обстежили 68 домівок, склали акти про 20 пошкоджених домогосподарств. Бериславський район. Обстежено 44 домівки, воду відкачали з 14 осель", — наголосив Прокудін.

Окрім того, складено Реєстр постраждалих громад, у кожній з них утворено відповідні комісії.

Нагадаємо, нещодавно у Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.