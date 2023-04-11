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Прогулка по лесу: как не набрести на взрывной предмет

11 апреля 2023 06:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прогулка по лесу: как не набрести на взрывной предмет
В Киевской областной военной администрации напоминают правила минной безопасности. Фотоколлаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Из-за улучшения погоды и приближения праздников увеличилось количество отдыхающих на природе людей. Поэтому в Киевской областной военной администрации напоминают правила минной безопасности.

Об этом говорится на странице администрации в Telegram.

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Главные правила соблюдения минной безопасности:

  • Не подходите близко к подозрительным предметам
  • Не трогайте их руками
  • Не посещайте леса, поля, лесополосы и места, где велись боевые действия.

В администрации также советуют ходить только по знакомым и проверенным маршрутам.

"Не позволяйте детям младшего возраста поднимать неизвестные предметы, отходить далеко от взрослых и играть в одиночку, отмечают в военной администрации. Рассказывайте им о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют", — говорится в сообщении.

Специалисты говорят, если обнаружили что-нибудь подозрительное, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить по номерам: 101 и 102.

Состояние лесов Киева и области

В декабре 2022 года Государственная экологическая инспекция округа сообщила, что за 10 месяцев войны окружающей среде Киева и области нанесен ущерб на 47 миллиардов 483 миллиона гривен.

В марте 2022 года в Киевской области запретили посещать леса гражданскому населению. Запрет продлится по меньшей мере до конца режима военного положения.

Чтобы полностью разминировать Киевскую область, может понадобиться 8-10 лет.

Напомним, в Украине были завешены разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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