Прогулянка лісом чи парком: як не наскочити на вибуховий предмет

У Київській обласній військовій адміністрації нагадують про правила мінної безпеки. Фотоколаж: novyny.live

Через покращення погоди та наближення свят побільшала кількість людей, які які відпочивають на природі. Тому у Київській обласній військовій адміністрації нагадують про правила мінної безпеки.

Про це йдеться на сторінці адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Головні правила дотримання мінної безпеки:

Не підходьте близько до підозрілих предметів

Не чіпайте їх руками

Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги та місця, де велися бойові дії.

В адміністрації також радять ходити лише знайомими та перевіреними маршрутами.



"Не дозволяйте дітям молодшого віку піднімати невідомі предмети, відходити далеко від дорослих і гратися наодинці, зазначають у військовій адміністрації. Розповідайте їм про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять", — йдеться в повідомленні.

Фахівці кажуть, якщо виявили щось підозріле, потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити за номерами: 101 та 102.

Стан лісів Києва та області

У грудні 2022 року Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомила, що за 10 місяців війни довкіллю Києва та області завдано збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

У березні 2022 року на Київщині заборонили відвідувати ліси цивільному населенню. Заборона триватиме щонайменше до кінця режиму воєнного стану.

Щоб повністю розмінувати Київщину, може знадобитись 8-10 років.

Нагадаємо, в Україні завешили розмінування земель сільськогосподарського призначення у Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.