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Прогулянка лісом чи парком: як не наскочити на вибуховий предмет

11 квітня 2023 06:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прогулянка лісом чи парком: як не наскочити на вибуховий предмет
У Київській обласній військовій адміністрації нагадують про правила мінної безпеки. Фотоколаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через покращення погоди та наближення свят побільшала кількість людей, які  які відпочивають на природі. Тому у Київській обласній військовій адміністрації нагадують про правила мінної безпеки.

Про це йдеться на сторінці адміністрації у Telegram.

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Головні правила дотримання мінної безпеки:

  • Не підходьте близько до підозрілих предметів 
  • Не чіпайте їх руками
  • Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги та місця, де велися бойові дії.

 В адміністрації також радять ходити лише знайомими та перевіреними маршрутами.
 
"Не дозволяйте дітям молодшого віку піднімати невідомі предмети, відходити далеко від дорослих і гратися наодинці, зазначають у військовій адміністрації. Розповідайте їм про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять", — йдеться в повідомленні.

Фахівці кажуть, якщо виявили щось підозріле, потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити за номерами: 101 та 102.

Стан лісів Києва та області

У грудні 2022 року Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомила, що за 10 місяців війни довкіллю Києва та області завдано збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

У березні 2022 року на Київщині заборонили відвідувати ліси цивільному населенню. Заборона триватиме щонайменше до кінця режиму воєнного стану.

Щоб повністю розмінувати Київщину, може знадобитись 8-10 років.

Нагадаємо, в Україні завешили розмінування земель сільськогосподарського призначення у Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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