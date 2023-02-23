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"Поздравление от ВСУ": в Мариуполе прогремели новые взрывы

23 февраля 2023 08:35
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Мариуполе в ночь на 23 февраля: что известно
Жители Мариуполя снова слышали взрывы
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Кальмиусском районе Донецкой области, который находится под контролем российских оккупантов, ночью снова прогремели взрывы. После взрывов произошел пожар на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что известно

По информации Андрющенко, сегодня ночью три взрыва прогремели в Кальмиусском районе.

"На территории ММК им. Ильича после что-то пылало. Снова. ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем рождения" , — отметил он.

Также, по словам представителя Мариупольского городского совета, в некоторых районах города после взрывов начались проблемы с электроснабжением.

"Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно", — добавил Андрющенко.

Напомним, во вторник, 21 февраля, около 23:00 во временно оккупированном Мариуполе раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. Это произошло практически впервые с мая 2022 года, когда из "Азовстали" вывели полк "Азов".

По данным Мариупольского горсовета, было подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав боеприпасов оккупантов. В городе насчитали 11 взрывов, первый раздался в 22:33 21 февраля. Вторая серия — на следующее утро, 22 февраля. В Мариуполе зазвучали сирены, а оккупанты подняли в небо авиацию.

Также мы сообщали, как на мощные взрывы в Мариуполе отреагировали жители города и оккупанты.

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