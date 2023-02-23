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"Привітання від ЗСУ": в Маріуполі прогриміли нові вибухи

23 лютого 2023 08:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи у Маріуполі у ніч на 23 лютого: що відомо
Жителі Маріуполя знову чули вибухи
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Кальміуському районі на Донеччині, який перебуває під контролем російських окупантів, вночі знову прогриміли вибухи. Після вибухів була пожежа на металургійному комбінаті імені Ілліча у Маріуполі. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відомо

За інформацією Андрющенка, сьогодні вночі три вибухи пролунали в Кальміуському районі. 

"На території ММК їм. Ілліча після щось палало. Знову. ЗСУ продовжує надсилати палкі привітання армії окупантів з днем народження", — зазначив він. 

Також за словами представника Маріупольської міської ради, у деяких районах міста після вибухів почалися проблеми з електропостачанням. 

"Окупанти одразу завели стару платівку про ППО, тому що пояснити правдою складно", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, близько 23:00 у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Це сталося практично вперше із травня 2022 року, відколи із "Азовсталі" вивели полк "Азов".

За даними Маріупольської міськради, були підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад боєприпасів окупантів. В місті нарахували 11 вибухів, перший пролунав о 22:33 21 лютого. Друга серія — наступного ранку, 22 лютого. В Маріуполі зазвучали сирени, а окупанти підняли в небо авіацію.

Також ми повідомляли, як на потужні вибухи у Маріуполі відреагували жителі міста й окупанти

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