Стало известно, могут ли юноши призывного возраста уезжать за границу

Пограничники объяснили, ограничен ли выезд за границу 17-летним юношам
В Государственной пограничной службе отрицают информацию о якобы возможных введениях ограничений в пересечении государственной границы 17-летним гражданам Украины. Такая норма отсутствует в отечественном законодательстве.
Об этом Новини.LIVE сообщили в ГПСУ.
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"Ограничения в выезде за границу, действующие во время введения военного положения, касаются мужчин, граждан Украины, в возрасте от 18 до 60 лет", — сказали в пограничном ведомстве.
При этом в ГПСУ добавили, что на сегодняшний день действует постановление номер 57, которое регламентирует, кто даже из этой категории лиц, может пересечь границы Украины.
"Государственная пограничная служба в своей деятельности руководствуется исключительно нормами законодательства. Относительно возможных законодательных инициатив советуем обращаться в те учреждения, которые отвечают за законодательные инициативы", — отметили пограничники.
Как в Украине происходит мобилизация
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в Украине не мобилизуют женщин без их согласия и не рассылают повестки через "Дію". Также мобилизованные, которые не прошли подготовку, не отправляются в Бахмут.
С начала мобилизации в Украине после полномасштабного вторжения россии принимаются новые правила по призыву на военную службу. Некоторые категории граждан не подлежат мобилизации, в том числе учащиеся и студенты учреждений профессионального образования, мужчины старше 60 лет и другие.
Как отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко, у украинской стороны идет активное сотрудничество с пограничными службами Европы, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы.
Поэтому всех украинских мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, будут возвращать иностранные пограничники.