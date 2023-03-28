Стало відомо, чи можуть юнаки призовного віку виїжджати за кордон

ДПСУ в своїй діяльності керуються наявними нормативними актами України

У Державній прикордонній службі заперечують інформацію про начебто можливі запровадження обмежень у перетині державного кордону 17-річним громадянам України. Така норма відсутня у вітчизняному законодавстві.

Про це Новини.LIVE повідомили у ДПСУ.

"Обмеження у виїзді за кордон, які діють на час запровадження воєнного стану, стосуються чоловіків, громадян України, у віці від 18 до 60 років", — сказали у прикордонному відомстві.

При цьому у ДПСУ додали, що на сьогодні діє постанова номер 57, яка регламентує, хто навіть з цієї категорії осіб, може перетнути кордони України.

"Державна прикордонна служба у своїй діяльності керується виключно нормами законодавства. Щодо можливих законодавчих ініціатив радимо звертатися до тих установ, які відповідають за законодавчі ініціативи", — зазначили прикордонники.

Як в Україні відбувається мобілізація

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди і не розсилають повістки через "Дію". Також мобілізованих, які не пройшли підготовку, не відправляють у Бахмут.

З початку мобілізації в Україні після повномасштабного вторгнення рф ухвалюються нові правила щодо призову на військову службу. Деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, серед них учні та студенти закладів професійної освіти, чоловіки старше 60 років та інші.

Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко, в української сторони йде активна співпраця з прикордонними службами Європи, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону.

Тому всіх українських чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, повертатимуть іноземні прикордонники.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби